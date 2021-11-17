Сегодня в мэрии Саратова за закрытыми дверями проходит заседание комиссии по выбору кандидатов на пост главы администрации областного центра.

Действующий мэр Михаил Исаев перед комиссией уже выступил, из семи кандидатов в коридоре своей очереди ожидают ещё двое. Напомним, на утверждении думы должны предложить не менее двух кандидатур.

На собеседование проходят по одному, те кто уже перед комиссий выступил, также возвращаются в «комнату ожидания».

В итоге до участия в выборах допустили трех кандидатов:

⁃ Михаила Исаева, действующего главу города (единогласно)

⁃ Владимира Бьятенко, главу администрации Волжского района (14 голосами)

⁃ Алексея Мартова, специалиста в сфере IT-технологий (10 голосами)

Процедура избрания главы областного центра пройдёт 26 ноября во время заседания Саратовской городской Думы.