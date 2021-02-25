На состоявшимся заседании организационного комитета по проведению предварительного голосования на довыборах в Саратовскую областную думу было принято решение о формировании списка зарегистрированных участников предварительного голосования.

В дальнейшем победители предварительного голосования будут выдвинуты кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия» на дополнительных выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва.

Также на заседании оргкомитета был сформирован список выборщиков для участия в предварительном голосовании. Процедура по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии на дополнительных выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва состоится 2 марта путем электронного голосования.

«Единая Россия» – единственная партия, которая выдвигает своих кандидатов путем открытого отбора кандидатур.

Дополнительные выборы депутатов в Саратовскую областную думу пройдут в мае 2021 года по четырем одномандатным избирательным округам – Калининскому, Марксовскому, Ершовскому и Волжскому.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва по Волжскому одномандатному избирательному округу №1 вошли: глава фермерского хозяйства Андрей Семенов, заместитель главного врача медико-санитарной части ЗАТО «Светлый» Александр Плеханов, индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева, директор театра «Теремок» Александр Удалов.

Участниками предварительного голосования по Калининскому одномандатному избирательному округу №13 стали: заместитель директора Лысогорской школы №1 Наталья Колотилина, заведующая библиотекой Калининского техникума агробизнеса Зинаида Ермишина и главный врач Красноармейской районной больницы Денис Баланов.

По Марксовскому одномандатному избирательному округу № 15 участниками предварительного голосования стали: руководитель Марксовского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алексей Ибрагимов, директор районного дома культуры Владимир Щербаков и директор филиала «Саратовмелиоводхоз» Сергей Чащин.

Участниками предварительного голосования по Ершовскому одномандатному избирательному округу № 19 стали спасатель Ершовской службы спасения Виктор Явленичев, заместитель директор Центра социального обслуживания населения Виктория Кулжанова и глава Саратовского муниципального района Иван Бабошкин.