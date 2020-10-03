В Саратове наградили авторов и издателей областного конкурса «Лучшие книги 2019 года». Церемония прошла в рамках международной книжной выставки-ярмарки «Волжская волна». Об этом сообщили в министерстве информации и печати региона.

Лучшей книгой по истории Отечества и краеведению признали “Немецкий трактат” издателя и фотографа Виталия Кошкина и юбилейное издание «Сохраняя традиции. Саратовскому государственному медицинскому университету им. В.И.Разумовского – 110 лет» (издательство Саратовского медуниверситета). В этой же номинации комиссия отметила мемуары Александра Минха «Записки о крымской войне», подготовленные СГЮА совместно с Государственным архивом Саратовской области.

Среди лучших книг для детей и юношества отмечены издания «Князь Засекин – основатель волжских городов» автора Евгения Спицына. Издательство «Орион» награждено за краеведческое издание «Крепость на горах. Путешествие по старому городу Саратову с остановками, загадками и открытиями» (автор Н. Дегтярева). Путешественник Игорь Смилевец стал победителем в этой номинации за познавательное издание «Саратовский след в Арктике»

В номинации «Лучшее научное и научно-популярное издание» наградили заведующую отделом СГМУ Оксану Чуманову за научное издание Якова Каца «Диагностика заболеваний: основы теории и практики», издательство Саратовского университета — за научное издание «История медиакритики в России: очерки и материалы», под редакцией Валерия Прозорова. Автора Виталия Кошкина – за альбом «Особо охраняемые природные территории Саратовской области». В номинации «Лучшее учебное издание» диплом I степени вручили Владимиру Петровичу — автору учебного пособия «Саратовское Поволжье с древнейших времен до начала XVI века».

Обладателем первого места в номинации «Лучший дизайн и оформление издания» стали издания: «Саратовская область. 2012-2019» (ООО «Волга»), «Саратовский университет: век двадцать первый», под редакцией Екатерины Елиной, «От милиции к полиции: этапы большого пути на земле Саратовской» (СГЮА).

Лучшим справочным изданием жюри признало книгу Ильи Козловского «Памятники, монументы и городская скульптура Саратова» (издательство Орион).

В номинации «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики» диплом получил Борис Донецкий – составитель литературно-краеведческого расследования «По саратовским следам «Золотого теленка».