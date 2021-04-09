В Саратове пройдет ряд мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос.

Так, 10 апреля с 13:00 до 19:00 на пешеходной зоне Волжской улицы Саратова будет работать комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Для горожан проведут историко-краеведческую программу «Труд, посвящённый космосу: вклад саратовских предприятий в освоение космического пространства», викторина «Как стать космонавтом?». Будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Саратовская строка в космической летописи».

А 11 апреля для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей пройдет онлайн-утренник по теме «Космос». На следующий день, 12 апреля, с 10:00 до 12:00 состоится межрегиональный библиотечный митап в рамках подведения итогов межрегионального поэтического онлайн-марафона «Первый навсегда: Смоленщина – Саратов – Оренбург». 13 апреля в 12:00 отдел краеведческой литературы проводит форум «Шесть земных и космических десятилетий». В нём примут участие сотрудники Народного музея Ю. А. Гагарина, архивов Саратовской области, Краснокутского народного краеведческого музея им. Г. С. Титова. Будет представлено видео выступление Ива Готье, французского писателя-русиста, лауреата литературной премии им. Дольфуса за книгу-очерк о Гагарине.

А еще состоится ряд выставок.