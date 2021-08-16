Сегодня, 16 августа, в ЦИК состоялась жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Для этого использовали специальный лототрон. До этого комиссия распределила, в какой последовательности представители партий крутили машину.
Места распределились следующим образом:
№1 – КПРФ
№2 – «Зеленые»
№3 – ЛДПР
№4 – «Новые люди»
№5 – «Единая Россия»
№6 – «Справедливая Россия – За правду»
№7 – «Яблоко»
№8 – Партия Роста
№9 – Российская партия свободы и справедливости
№10 – «Коммунисты России»
№11 – «Гражданская платформа»
№12 – «Зеленая альтернатива»
№13 – «Родина»
№14 – Партия пенсионеров