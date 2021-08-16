Сегодня, 16 августа, в ЦИК состоялась жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Для этого использовали специальный лототрон. До этого комиссия распределила, в какой последовательности представители партий крутили машину.

Места распределились следующим образом:

№1 – КПРФ

№2 – «Зеленые»

№3 – ЛДПР

№4 – «Новые люди»

№5 – «Единая Россия»

№6 – «Справедливая Россия – За правду»

№7 – «Яблоко»

№8 – Партия Роста

№9 – Российская партия свободы и справедливости

№10 – «Коммунисты России»

№11 – «Гражданская платформа»

№12 – «Зеленая альтернатива»

№13 – «Родина»

№14 – Партия пенсионеров