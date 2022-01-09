Названы публикации о проектах председателя ГД Вячеслава Володина, которые получили наибольший отклик у подписчиков канала на платформе «Дзен».

Самыми популярными стали материалы о недопустимости вывода средств из страны и о низких зарплатах аграриев.

Первый вопрос спикер поднял во время отчета о работе Правительства РФ. Он отметил, что огромные финансы, заработанные в России, могли бы расходоваться на развитие предприятий, бизнеса, однако они уходят из страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что работа в этом направлении ведется активно. Видео с заседания набрало свыше 259 тысяч просмотров и 345 комментариев.

Вторая по популярности публикация называлась «Как получается, что зарплата у людей — 11 тысяч, а у руководителя — Jaguar за 20 миллионов?». Этот вопрос Вячеслав Володин задал на встрече с жителями города Ртищево, обсуждая зарплаты в некоторых крупных сельхозпредприятиях региона. Ее посмотрели почти 244 тысячи человек, оставившие 376 комментариев.

Большой интерес у граждан вызвали также ролик об истории строительства международного аэропорта «Гагарин» в Саратове; запись разговора с жительницей облцентра о законопроектах по QR-кодам; видео со встречи с жителями Калининского района, на которой спикер напомнил чиновникам о необходимости защиты прав граждан.

В топ-10 попала нарезка кадров рабочих поездок Володина в Саратовскую область, где он с юмором откликается на происходящие события, а также записи визитов в Балашов и Петровск. Многих заинтересовали и итоги работы федерального политика в 2020 году и планы на 2021-й.