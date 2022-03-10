В Саратовской области определили сроки, места и порядок информирования о результатах досрочного периода ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

Напомним, узнать результаты досрочных экзаменов в 2022 году для выпускников прошлых лет и иностранцев можно в Региональном центре оценки качества образования.

Результаты утверждаются в течение одного дня после получения работы для проверки. Информация о результатах появляется на стендах в учреждениях, а также на сайте минобраза.