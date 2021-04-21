Саратовский регоператор АО «Ситиматик» составил ТОП-5 районов области, где по итогам марта текущего года юридические лица и предприниматели продемонстрировали наилучшую дисциплину в оплате услуги по обращению с ТКО.

Лидером рейтинга стал Духовницкий район с уровнем оплаты более 100 процентов от начисленного. Аналогичный показатель продемонстрировали юрлица и предприниматели Перелюбского, Романовского, Екатерининского и Питерского районов.

В целом собираемость платы за услугу по обращению с ТКО среди данной категории потребителей по итогам первого месяца весны составила почти 90 процентов. При этом в 12 районах Саратовской области показатель превысил 100 процентов.

— Мартовские цифры собираемости свидетельствуют о том, что предприниматели и организации оплачивают не только текущие платежи, но и долги прошлых периодов. Например, ряд районов по итогам марта вышел из группы отстающих и переместился в лидеры. Прежде всего речь о Духовницком районе, который на протяжении многих месяцев был в числе худших, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Представители юрлиц и предпринимателей по вопросам заключения договора на услугу по обращению с ТКО и урегулирования проблемы задолженности могут обратиться к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону +7-845-225-64-90.

Напомним, с 20 апреля региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» в рамках общего ренейминга компании был переименован в Саратовский регоператор АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.