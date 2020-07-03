Вчера, 2 июля, в администрации Саратова на совещании обсудили озеленение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для высадки на улицах рекомендовали следующие породы деревьев: вяз гладкий и приземистый, тополь пирамидальный, бальзамический, дельтовидный, черный, ясени пенсильванский и обыкновенный. Кустарники — можжевельники скальный и средний, бирючина обыкновенная, виды калины и караганы, кизильник блестящий, сирень, скумпия и другие.

С ограничением могут использовать некоторые виды лип, конский каштан, клен остролистный. Для парков, скверов и бульваров рекомендовали более 150 видов древесно-кустарниковых, хвойных и лиственных пород.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по строительству и инженерной защите Павел Овчинников, руководитель управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко, директора муниципальных бюджетных учреждений, занимающихся благоустройством, а также представители СГАУ имени Н.И. Вавилова и СГТУ имени Гагарина Ю.А.