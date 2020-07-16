Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила о первых стобалльниках ЕГЭ-2020 в регионе. Пост опубликован на ее странице в сети Instagram.

По словам Седовой, сегодня определились первые результаты ЕГЭ-2020 по литературе, информатике и географии, 100 баллов по этим предметам получили 11 выпускников.

— По литературе — четыре стобалльных результата в Балакове, Энгельсе и Саратове, по информатике — шесть стобалльных результатов в Балакове, Ершове и Саратове, по географии — один стобалльный результат в Энгельсе. Сегодня, 16 июля, проходит экзамен по обществознанию и химии. Задействовано 66 пунктов проведения экзаменов. На участие в экзамене по обществознанию зарегистрировано 5,715 участников тысячи, а в экзамене по химии — 1,453 тысячи участников, — пишет Ирина Седова.