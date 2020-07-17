На дополнительных выборах депутатов Саратовской городской Думы закончился период выдвижения и регистрации, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего по четырем городским округам было выдвинуто 19 кандидатов.

По округу №9 в Кировском районе выдвинуты: Елена Перепелицына – член партии «Единая Россия» и директор лицея «Солярис», Василий Илюшкин – член партии ЛДПР и директор ООО «Техноэнергосбережение», Евгений Васильев – временно не работающий самовыдвиженец, Евгений Алай – член партии КПРФ и руководитель кондиционирования ООО «Интегра Лайт».

По округу №13 в Ленинском районе выдвинуты: Татьяна Астахова – член партии «Единая Россия» и директор МОУ «Гимназия № 89», Олег Леонов – член партии КПРФ и начальник испытательного центра АО «НПП «Контакт», Евгений Гусев – самовыдвиженец, заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образований».

По округу №16 в Ленинском районе выдвинуты: Юлия Преснякова – самовыдвиженец и педагог МУДО ДДТ «Солнечный», Дмитрий Лялин – член партии ЛДПР и генеральный директор ООО «Кайдзен Инжиниринг», Вениамин Гришаев – член партии «Единая Россия» и заместитель главного врача ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6», Сергей Ярандайкин – военный пенсионер, член партии КПРФ.

По округу №17 в Октябрьском районе выдвинуты: Тимур Буламбаев – член партии ЛДПР и помощник депутата облдумы, Валерий Козлов – член партии «Единая Россия» и заведующий отделением ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1», Денис Гурьянов – самовыдвиженец и дежурный по железнодорожной станции, Роман Кособоков – член партии КПРФ и заместитель гендиректора ООО «ГК Позитив».

Еще четверо кандидатов получили отказ в регистрации из-за неполного пакета документов и нарушения срока их подачи.

Со списком кандидатов вы можете ознакомиться на сайте избирательной комиссии Саратовской области.