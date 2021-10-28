Жители Саратова провели опрос среди людей разных возрастов, с целью выявить, насколько население знакомо с историей родного края, а в частности – с историей его космической славы.

Как показал опрос – имя первого советского космонавта, а также дата его полета есть на слуху как у молодого поколения, так и у поколения преклонного возраста. Все опрошенные знают о том, что Гагарин приземлился в Саратовской области, и о том, что на месте его приземления возвели новый парк Покорителей космоса.

А вот были в нем далеко не все. У многих жителей еще только в планах посетить новый объект-музей, который продолжают готовить к переходу на федеральный уровень.