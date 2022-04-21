С начала года «Ростелеком» построил порядка 70 км оптических линий связи в районных центрах: в городе Красноармейск, в поселках Ровное и Татищево. Более 3,5 тысячи семей получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

В райцентрах преобладает индивидуальная застройка, поэтому специалисты провайдера организовали сеть связи по технологии «оптика в дом». В каждый коттедж приходит индивидуальная линия, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных. Онлайн-сервисы работают стабильно, даже если домочадцы одновременно используют свои гаджеты для разных задач: удаленной работы, дистанционного обучения, видеозвонков и просмотра фильмов.

Жители могут выходить в интернет на скорости до 500 Мбит/с, настраивать Wi-Fi с покрытием по всему коттеджу, смотреть более 280 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах и управлять просмотром передач: ставить трансляцию на паузу, перематывать и пользоваться архивом. Каждая семья может подобрать необходимый пакет сервисов. Популярностью у домовладельцев пользуется комплексный тариф «Комбо».

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала

ПАО «Ростелеком»:

— У каждого из нас свой образ жизни, привычки и предпочтения: кому-то нужен интернет на сверхскорости для работы или онлайн-игр, кому-то – запас минут для разговоров с близкими по мобильному телефону, а кому-то – выбор фильмов для вечернего просмотра. Каждый пользователь может собрать “Комбо” на свой вкус, включив в тариф нужные сервисы с индивидуальными параметрами. Это выгоднее и удобнее по сравнению с покупкой услуг по отдельности.

Алексей Иванов, абонент «Ростелекома»:



— Я несколько лет назад переехал с семьей в Саратов, а родители остались в райцентре. Недавно к ним в частный сектор провели оптику, мы посоветовались и решили подключить интернет по комплексному тарифу. Скорость выбрали 100 Мбит/с, этого с лихвой хватит, даже если внуки приедут погостить на каникулы и будут часто выходить в сеть. В Wink добавили спортивные телеканалы, подписки с кино и сериалами. Оформили три сим-карты и объединили их в группу, теперь мы можем делиться друг с другом минутами и объемом трафика.

Подробнее о тарифе «Комбо» и о подключении услуг связи в коттеджных поселках Саратовской области — на сайте или по бесплатному телефону 8 800 100 08 0.