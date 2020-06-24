Завтра, с 6:00 часов утра 25 июня до 4:00 часов утра 26 июня, состоится плановое отключение от водоснабжения жителей Волжского района, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для проведения профилактических и ремонтных работ планируется отключение водоснабжения в частном секторе улица Посадского, Волочаевскому проезду, улица Некрасова, Соборная, Григорьева, Мичурина, Московская, Первомайская, Соляная, в

Глебучевом Овраге, а также в многоквартирных домах по адресам: Волжская, 2/10, 16, 18, 24/26; Волочаевский проезд, 3, 5; Григорьева, 41/43, 46, 51; Комсомольская, 27, 28/30, 29, 34/38, Московская, 39, 41, 43 б, 47; Октябрьская, 29, 40;. Некрасова, 27, 37, 33/35, 38/40, 43А, 46, 65Б; Первомайская, 46, 47/53, 51А, 65, 67, 69, 71, 72; Радищева, 24; Соляная, 29, 32.

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» организовало подвоз бесплатной питьевой воды в следующие пункты: