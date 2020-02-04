Коммунальщики обнародовали график подвоза питьевой воды на время масштабного отключения водоснабжения в поселке Юбилейный в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Напомним, сегодня с 6:00 до 5 февраля 5:30 отключено водоснабжение поселка из-за проведения работ по переключению абонентов по улице Усть-Курдюмская к новому водопроводу.

Набрать запас воды на время отключения можно будет по адресам: Федоровская, 2 (10.00-11.30 и 15.00-16.40); Усть-Курдюмская, 7А (11.30-13.30 и 16.40-18.40); Саловская, 5 (10.00-11.30 и 15.00-16.40) и в совхоз «Комбайн», 22 (11.40-13.40 и 16.40-18.40).