Саратовские ветеринарные клиники будут работать в праздники. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии области.

В Саратове участковые лечебницы будут принимать 1 и 9 мая с 8:00 до 14:00, а в остальные праздничные дни до 16:00.

Энгельсские клиники будут принимать владельцев животных все дни с 8:00 до 15:00.

В Балашовской городской ветеринарной лечебнице дежурный специалист будет находиться 4, 5 и 11 мая с 8:00 до 16:00.

А в Балаковской лечебнице планируют принимать только экстренные случаи.

Кроме того, на всех ветстанциях будут работать дежурные врачи.

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