С марта текущего года ООО «КВС» стало обнародовать рейтинг ТОП-10 добросовестных и недобросовестных управляющих компаний, который обновляется каждый месяц. Места в этом списке распределяются с учетом истории погашения платежей, процента оплаты и задолженности перед ресурсоснабжающей организацией по состоянию на начало месяца.

В ТОП-10 добросовестных управляющих компаний по этому показателю вошли:

1) ТСЖ «Юбилейный»,

2) Жилищно-строительный кооператив «Первомайский -2000»,

3) ООО «Жилремстрой»,

4) ТСН «Надежда»,

5) ЖСК «Калина» при СФ НПО «Агроприбор»,

6) ЖСК «Аpаpат»,

7) Жилищный Кооператив «ЖБК Солнечный»,

8) ЖСК «Каштан» при СФ ПТИ «Союзводпроектавтоматика»,

9) ЖСК «Альтаир 2 вторая очередь»,

10) ЖСК «Компьютер».

А вот «десятку» недобросовестных УК по состоянию на начало мая вошли (в скобках указана задолженность):

1) ООО «Управляющая компания «Фортуна» (27 343 500 руб.),

2) ООО «Прогресс» (9 516 082 руб.),

3) ООО УК «Солнечный городок» (6 033 959 руб.),

4) ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов» (4 695 845 руб.),

5) ООО «Умный дом» (4 244 078 руб.),

6) ООО «УК»Содружество» (4 158 900 руб.),

7) ООО «Управляющая Организация «Виктория» (3 403 239 руб.),

8) ООО «Управляющая компания Соколовогорская ЖЭК » (3 267 524 руб.),

9) ООО «Союз СПК плюс» (2 442 895 руб.),

10) ООО «УК «Надежда» (2 244 670 руб.).