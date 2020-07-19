Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о строительстве нового приюта для бездомных животных.

— Есть еще тема, которая также требует решения. Первый шаг в этом направлении, — отдать должное ему, — сделал мэр города. В Волжском районе провели ремонт существующего приюта для животных. Нам очень важно, чтобы в Заводском районе появился приют, который будет соответствовать всем стандартам. На него также необходимы средства. Эти средства мы нашли, — отметил Вячеслав Володин.

Видеообращение опубликовали в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

Там же размещен проект приюта, который построят на улице Азина 66-Б в Заводском районе Саратова. Появится здание административно-бытового корпуса, 11 вольеров для животных — девять блоков на 20 особей для содержания и два для выгула.

Места хватит для 314 животных, 134 — в административно-бытовом корпусе, 54 — для щенков и собак маленького размера, 30 для кошек, 20 для изолятора и карантина, 30 — стационар при ветблоке.

Открытые вольеры рассчитаны на 180 мест.