В этом году на ремонт дорог выделена беспрецедентная сумма. В Саратовской области планируется привести в нормативное состояние более 300 километров трасс, включая улично-дорожную сеть Саратова и Энгельса на сумму почти 6 млрд рублей.

Наиболее крупные объекты, которые отремонтируют в этом году:

-дорога Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск;

-дорога Ершов – Чапаевка. Здесь проложат по 20 км нового покрытия.

На дополнительно выделенные Саратовской области 8 млрд рублей отремонтируют свыше 400 км трасс. Самые протяженные из них:

-Балаково – Духовницкое (40,1 км);

-Озинки – Перелюб (32,7 км);

-Аткарск – Песчанка (25,5 км);

-автоподъезд к селу Рыбушка в Саратове (24,5 км);

-Покровка – Белогорное в Вольском районе (24,32 км);

-Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка в Базарно-Карабулакском и Воскресенском районах (21,1 км);

-Аркадак – Баклуши в Аркадакском районе (18,9) и другие.