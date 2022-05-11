В этом году на ремонт дорог выделена беспрецедентная сумма. В Саратовской области планируется привести в нормативное состояние более 300 километров трасс, включая улично-дорожную сеть Саратова и Энгельса на сумму почти 6 млрд рублей.
Наиболее крупные объекты, которые отремонтируют в этом году:
-дорога Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск;
-дорога Ершов – Чапаевка. Здесь проложат по 20 км нового покрытия.
На дополнительно выделенные Саратовской области 8 млрд рублей отремонтируют свыше 400 км трасс. Самые протяженные из них:
-Балаково – Духовницкое (40,1 км);
-Озинки – Перелюб (32,7 км);
-Аткарск – Песчанка (25,5 км);
-автоподъезд к селу Рыбушка в Саратове (24,5 км);
-Покровка – Белогорное в Вольском районе (24,32 км);
-Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка в Базарно-Карабулакском и Воскресенском районах (21,1 км);
-Аркадак – Баклуши в Аркадакском районе (18,9) и другие.