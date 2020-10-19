Сотрудники областной универсальной научной библиотеки подготовили сюжет «Служить Отчизне, и не ради славы: саратовские военные училища в событиях Великой Отечественной войны». Мероприятие приурочено к Году памяти и славы. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

В городе в годы войны размещался штаб Приволжского военного округа, один из центров формирования частей и соединений для фронта. Здесь работали около трех десятков военных школ, училищ и курсов, которые готовили командиров и специалистов для армии. Здесь подготовили и отправили на фронт свыше 500 войсковых формирований. Об их работе, фактах и событиях из истории рассказывает сюжет. Будут представлены документы, сведения о выпускниках, начальниках училищ, многие из которых стали Героями Советского Союза.

Видеосюжет «Служить Отчизне, и не ради славы: саратовские военные училища в событиях Великой Отечественной войны» опубликован в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, а также на YouTube-канале областной универсальной научной библиотеки.