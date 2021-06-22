Жители Саратова второй день сидят без воды, напоминает пресс-служба мэрии города.

Потребителям, находящимся в зоне планового отключения, организован подвоз воды по следующему графику: 8:00-9.30 — ул. Буровая, 36; 10.00-12.00 — Песчано-Уметский тракт, ИК-33; 12.00-12.30 — Гвардейская, 15; 12.30-13.00 — 9-ая Дачная, здание 10А, строение 1; 13.00-13.30 — Большой Дачный проспект, здание 15 строение 1.

Также пресс-служба ООО «КВС» сообщает, что плановые работы на водопроводных коммуникациях завершены и уже началась закачка воды в систему. До 19:00 сегодня, 22 июня, водоснабжение города будет восстановлено.