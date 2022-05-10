Опубликованы итоги развития Саратовской области за 10 лет. Информацию об этом предоставили в пресс-службе губернатора области.

За 10 лет (2012 г. – 2021 г.) регион достиг следующего:

— в 2 раза увеличился ВРП (478 млрд. руб./ 959 млрд. руб.);

— в 2,2 раза вырос объем промышленного производства (348 млрд. руб./ 767 млрд. руб.);

— 31 объект промышленного назначения введен в эксплуатацию;

— в 16 раз вырос объем средств, направляемых на ремонт дорог (2,5 млрд. руб./ 40 млрд. руб.);

— построено 18 новых школ, реконструировано 175 детсадов, 95 построено новых;

— построен аэропорт «Гагарин»;

— в 2 раза вырос объем доходов консолидированного бюджета с 59,5 млрд руб. до 109,4 млрд руб.