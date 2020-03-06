Опубликованы правила организации приютов в Саратове. Информация об этом предоставили в Управлении ветеринарии области.

В постановлении говорится, что любой желающий может посещать животных в приютах в любое рабочее время, кроме тех дней, когда проводится дезинфекция помещений. Администрация приютов должна проработать правила поведения посетителей и волонтеров, а также приема благотворительной площади. Кроме того, на территории питомника должно быть место для выгула и помещения для хранения кормов и приготовления пищи.

Также прописаны параметры вольеров, клеток и будок для собак различных размеров. Предусмотрено и размещения кошек, в том числе диких.

Зарегистрировать поступившее животное должны в тот же день: на каждого питомца положена отдельная карточка и маркировка, а также ветосмотр. В случае выявления отклонений от нормы полагается сопряженные меры.

В обязательном порядке животных должны привить от бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и других питомцев. Половозрелые подлежат стерилизации. Последним пунктом прописано, что приютах запрещено умерщвлять, кроме случаев, когда это поможет прекратить страдания.

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