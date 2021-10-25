Сергей Савельев, передавший правозащитникам видео с сексуальным насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск.

Об этом сообщает МВД России.

Стало известно, что Савельев находится в настоящее время на территории Франции, где запросил политическое убежище.

Ранее Савельев передал не менее четырех эпизодов насилия из Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Здемь программист помогал систематизировать видеофайлы, в том числе с записями изощренных пыток. Ресурс Gulagu.net обнародовал записи с камер наблюдения.

В настоящий момент СК возбудил ряд уголовных дел, в том числе — о сексуальном насилии и превышении должностных полномочий.

Также проводит поверку учреждений ФСИН и генпрокуратура.

Начальник УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексей Федотов после скандала подал в отставку.

Информация о беспределах в тюрьмах дошла и до Кремля, где заявили, что если подлинность материалов подтвердится, начнётся более масштабная проверка.