Сергей Савельев, передавший  правозащитникам видео с сексуальным насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск.

Об этом сообщает МВД России. 

Стало известно, что Савельев находится в настоящее время на территории Франции, где запросил политическое убежище. 

Ранее Савельев передал не менее четырех эпизодов насилия из Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Здемь программист помогал систематизировать видеофайлы, в том числе с записями изощренных пыток. Ресурс Gulagu.net обнародовал записи с камер наблюдения.

В настоящий момент СК возбудил ряд уголовных дел, в том числе — о сексуальном насилии и превышении должностных полномочий. 

Также проводит поверку учреждений ФСИН и генпрокуратура.

Начальник УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексей Федотов после скандала подал в отставку. 

Информация о беспределах в тюрьмах дошла и до Кремля, где заявили, что если подлинность материалов подтвердится, начнётся более масштабная проверка. 

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