После введения QR-кодов в Татарстане за неделю вакцинировалось жителей больше, чем за месяц. Об этом сообщила Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТна брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан.

—За последнюю неделю в Татарстане вакцинировали 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь — когда привиты были 87157 человек.

Премьер-министра РТ, руководитель штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Лейла Фазлеева подчеркнула, что мера введения QR-кодов была необходимая. И она дала свои результаты. За последнюю неделю на портале Госуслуг в Татарстане зарегистрировались почти 50 тысяч человек. За неделю прирост подтвержденных записей составил 47 тысяч человек, всего же на сегодня учетную запись на госуслугах имеют больше 2,5 млн жителей республики.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин отметил, что это связано с введением в Татарстане новых Covid-ограничений и обязательных QR-кодов. Регистрироваться начали пожилые татарстанцы, которые до этого не пользовались сайтом. Чтобы справится с нагрузкой, МФЦ по всему Татарстану продолжат работать в субботу и воскресенье — специалисты будут принимать жителей для подтверждения учетной записи на госуслугах. В субботу МФЦ будут работать по обычному графику, в воскресенье — с 9.00 до 15.00.

—График работы МФЦ в будни увеличен, они начали работу с 7.00 часов утра, — рассказал спикер.

Напомним, губернатор Валерий Радаев поручил разработать в короткие сроки введение на территории Саратовской области QR-кодов.