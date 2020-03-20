Во Фрунзенском районе Саратова 25-летний мужчина украл у школьника смартфон. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В День защитника Отечества февраля этого года в полицию обратился мужчина и сообщил, что у его 15-летнего сына украли телефон. Как рассказал родитель, все произошло в кафе на проспекте Кирова, а телефон Honor 9 Lite за 14,9 тысячи рублей украл неизвестный.

Через месяц по подозрению в воровстве в отделение полиции был доставлен 25-летний саратовец. Мужчина дважды привлекался за кражи. Он признался, что украл телефон у подростка.

На данный момент местного жителя отпустили под подписку о невыезде.