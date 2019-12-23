Полицейские раскрыли кражу в Заводском районе.

50-летний мужчина заявил, что из его гаража на улице Хомяковой в ГСК «Заречный» украли лодочные моторы «Ханкай 6, 5» и «Ниссан Марине 3, 5», восемь колес на литых дисках r-14 (летняя резина), четыре колеса на литых дисках r-16 (летняя резина), велосипед черный горный «Sense».

Сумма ущерба составил 145 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении задержали 25-летнего опытного вора, который признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.