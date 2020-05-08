Сегодня, 8 мая, Оренбургская область принимает эстафету масштабного песенного марафона Приволжского федерального округа «Наш День Победы». Эстафету Оренбуржью передала Кировская область.

Ровно 45 лет назад песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова впервые исполнил Леонид Сметанников, и с того момента она стала объединяющим гимном людей всего мира.

Накануне священного праздника жители Приволжья смогут услышать знаменитую песню «День Победы» в исполнении прославленного Оренбургского государственного академического русского народного хора. Это выступление станет финальным аккордом масштабного песенного марафона «Наш День Победы», инициированного аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Известные творческие коллективы 14 регионов ПФО на протяжении двух недель передавали друг другу эстафету исполнения самой любимой и давно уже ставшей народной песни «День Победы». За 2 недели песня прозвучала на родных языках народов Приволжья, каждый из них понятен для многонационального Оренбуржья. Старт песенного марафона ПФО «Наш День Победы» состоялся в Республике Мордовия. Участники акции передали эстафету своим соседям.

Оренбуржье внесло значительный вклад в Великую Победу. На фронтах Великой Отечественной воевали 411 тысяч оренбуржцев. 187 тысяч навсегда остались на полях сражений. 43 оренбуржца стали полными кавалерами ордена Славы, 235 удостоены звания Героя Советского Союза, более 65 тысяч награждены медалью «За отвагу».

Замысел организаторов — передавать исполнительскую эстафету от региона к региону по всей территории Приволжского федерального округа — достиг своей цели. Песня за несколько дней своего путешествия объединила миллионы людей, подарила уверенность в силе и могуществе духа. Песня долгие годы является одним из неизменных символов праздника, в ней соединились ликование Победы и боль потерь, величие подвигов наших соотечественников и личные трагедии миллионов семей, потерявших родных на полях сражений.

Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в России в связи с коронавирусной инфекцией. Песни творческих коллективов республик и областей транслировались на региональных телеканалах с 25 апреля. В акции приняли участие Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан и Татарстан, Пермский край, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская и Кировская области. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

Ролики с любимой песней доступны в соцсетях по хэштегам #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды.