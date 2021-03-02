Ранее судимый за экстремизм житель Балакова Данила Бузанов накануне получил 10 суток административного ареста за организацию несанкционированного митинга, сообщает газета «Суть».

Оппозиционер получил новый срок, даже не успев выйти на свободу после первого административного ареста, назначенного 20 февраля 2021 года за организацию несанкционированного митинга, прошедшего 23 января в Балакове. Очередные 10 суток Бузанов отсидит за организацию несанкционированной акции, состоявшейся 31 января.

Сам активист во время митинга находился в Москве, однако координировал действия участников несанкционированных акций дистанционно и призывал балаковцев к участию в них.