Суд вынес приговор 30-летней жительнице Саратова за организацию и проведение азартных игр, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что женщина успешно занималась своей «предпринимательской» деятельностью по организации казино на протяжении трех лет. Сначала местом для проведения азартных игр послужил загородный дом в Энгельсском районе, затем квартира на улице Ульяновская в Саратове, а после нежилое помещение на улице Слонова. Заядлые игроки успешно конспирировались путем личного созвона. Поиграть мог далеко не каждый, а только доверенные организатору лица.

22 января подпольное казино было прикрыто сотрудниками Росгвардии, следователями и полицейскими прямо во время проведения очередной игры.

Женщина, организовывавшая все это встречи, признала вину содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.