В отношении организации из Энгельса возбуждено уголовное дело о сокрытии денег. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, у закрытого акционерного общество, которое производило бетонные изделия, образовалась задолженность по налогам в 39,5 миллиона рублей на сентябрь 2020 года.

В итоге инспекция приостановила все расходные операции по счетам организации. Выяснилось, что расчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц. С ноября 2019 по апрель 2020 года их сумма превысила отметку в 33,1 миллиона рублей.

Выяснилось, что организация могла погасить долг в размере свыше 9,1 миллиона рублей, но почему-то этого делать не стала.

Доказательства закрепляются, имущество организации арестовывают с целью возмещения ущерба.

Расследование продолжается.