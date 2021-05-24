Саратовские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения установленных правил обращения химических отходов, повлекшего загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, коммерческой организации, специализирующейся на переработке нефтепродуктов, Управление Росприроднадзора региона выдало лицензию на сбор и транспортировку отходов 3-4 классов опасности по конкретному адресу в Волжском районе города Саратова. Однако, в нарушение условий, основную деятельность фирма осуществляла на земельном участке, расположенном в Саратовском районе. При этом с августа 2016 года по декабрь 2020 года организация сливала нефтепродукты в почву. Согласно проведенному исследованию, на данном участке выявлено превышение содержание нефти и нефтепродуктов более чем в десять раз.

Противоправную деятельность выявила полиция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.