Саратовские следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью, специализируюшееся на розничной торговле различными товарами с января 2016 по декабрь 2017 года предоставило в налоговую декларации, где были указаны ложные сведения о вычетах по НДС по фиктивным сделкам.

В результате организация недоплатила свыше 19,5 миллиона рублей налогов. В этот же период организация подала декларации по НДС с неверными сведениями о заниженном размере доходов от реализации маркетинговых услуг, вследствие чего уклонилось от уплаты НДС на сумму свыше 20 миллионов рублей. А указание ложных сведений о сумме доходов, подлежащих включению при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций от оказания поставщикам товаров маркетинговых, информационных и рекламных услуг, фактически произведенных штатными сотрудниками организации привели к неуплате налогов в размере свыше 22,3 миллиона рублей.

Общая сумма превысила отметку в 62 миллиона рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.