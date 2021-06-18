Прокуратура Саратовского района провела проверку исполнения природоохранного законодательства.

Выяснилось, что ООО «Исток сервис центр» не соблюла требования в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.

В отношении организации возбуждено административное дело, его окончанием стало предупреждение.

Прокуратура также внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

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