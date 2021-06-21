Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявили поставки некачественного товара от ООО «МК». Это предприятие расположено в Саратове на Сокурском тракте.

В молоке ультрапастеризованном с массовой долей жира 2,5 процента обнаружили ситостерин, кампестерин, стигмастерин. В связи с этим организация получила предписание на прекращение действия декларации.

По решению Арбитражного суда Саратовской области организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Просьбы снизить сумму штрафа никак не повлияли на конечное наказание.