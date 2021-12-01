С 26 ноября по 1 декабря 2021 года в Саратовском регионе ПривЖД проводились мероприятия в рамках Всероссийской профилактической акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В них приняли участие сотрудники ПривЖД, клинической больницы «РЖД-Медицина» в Саратове, а также студенты и волонтёры.

1 декабря на вокзале Саратова состоялась тематическая акция по раздаче листовок и памяток, содержащих информацию о мерах профилактики опасного заболевания. В вокзальном медпункте все желающие могли сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест для определения своего ВИЧ-статуса.

Профилактическая работа также была организована в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова. В помещениях были размещены плакаты и памятки, посвященные простым и эффективным способам защиты от ВИЧ-инфекции, транслировались тематические видеоролики.