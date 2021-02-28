Сегодня, 28 февраля, в Саратове организован подвоз воды на Московское шоссе, 27 — с 10:00 и на Моторную, 10 — с 10:40. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Идут ремонтные работы.

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