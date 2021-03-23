Следователи после публикации в интернет-издании “Новости Саратова” о выживающей в семье алкоголиков двухлетней девочке организовали проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Малышка живет в общежитии на Брянской улице, проживает в социально-опасных условиях. Ее даже не одевают и забывают покормить. А органы профилактики не предпринимают никаких мер.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц органов профилактики в части полноты и своевременности мер, принятых по отношению к семье, в которой воспитывается малолетняя девочка, в целях обеспечения ненадлежащих условиях жизни ребенка.