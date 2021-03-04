Возбуждено уголовное дело в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за неисполнение должностных обязанностей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С января по 1 марта 2021 года в Вольске проживала мать с сыном. Она не следила за ним, семья была в социально опасном положении.

Этот факт выявлен не был, ребенка не забирали от матери.

1 марта около 5:30 мальчика нашли мертвым на Краснооктябрьской улице в Вольске. По подозрению в убийстве пятилетнего ребенка задержан его 38-летний отчим, мужчину взяли под стражу.

Следователи выяснят все причины и условия, приведшие к трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.