Органы власти и государственные учреждения Саратовской области зарегистрировали 2 609 групп в соцсетях и мессенджерах. По сообщению пресс-службы, на них уже подписались более 711 тысяч жителей региона.

Госпаблики зарегистрированы во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook. Благодаря им существует оперативное общение с населением.

Наибольшую популярность в Саратовской области имеют госпаблики в Instagram — на них подписаны 295 142 жителя. Вторыми по популярности идут группы во «ВКонтакте» — 221 228 подписчиков. На третьей строчке «Одноклассники» — 189 988. Меньше всего востребованы госпаблики в Facebook – 4784 подписчиков.