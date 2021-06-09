Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», учитель информатики средней школы № 3 Балашова Денис Орлюк высказался о предстоящем повышении с 1 августа на 10 процентов заработной платы работникам бюджетной сферы.

Сегодня эта тема поднималась на внеочередном заседании Саратовской областной думы. Повышение не на пять процентов, как это закладывалось с учетом инфляции на конец года, а на 10 процентов с 1 августа будет касаться учителей, врачей, работников соцсферы, культуры, практически всех работников бюджетной сферы.

— Не сомневаюсь, что эта новость обрадовала всех учителей области. Зарплата педагогов часто может отличаться, это можно объяснить разной урочной нагрузкой или дополнительными часами работы. Поэтому такая мера поддержки необходима. Я не говорю о том, что качество нашей работы зависит от зарплаты. Я так не думаю. Любящий своих детей педагог будет всегда их учить, не жалея времени и сил, стараясь передать все, что он знает.

Качественный процесс обучения — это всегда процесс сотворчества с учеником. Но то, что увеличение заработка бюджетников повышает престижность этих профессий, мне кажется, это неоспоримо. От условий, которые создает государство, зависит спрос на профессии бюджетной сферы. Нам, педагогам, конечно, такая поддержка нужна. Мы ежедневно работаем с детьми, воспитываем будущих специалистов, которые будут затем развивать область, Россию в целом.

Сейчас моя заработная плата составляет свыше 30 тысяч рублей, и с каждым годом она увеличивается. Отдельно хочу отметить выделяемые ежемесячно доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Огромное спасибо за эту инициативу нашему президенту Владимиру Путину. У меня, как и у остальных коллег, сохранилась и региональная доплата, она в среднем в размере тысячи рублей. Я лично планировал на эти деньги водить свой класс в театр или в кино, но эпидобстановка в стране приостановила массовые развлечения. Мы нашли выход, покупали настольные игры и проводили классные часы каждую неделю. Приятно вкладывать средства в работу, зная, что не отнимаешь их у себя и своей семьи, – отметил Денис Орлюк.