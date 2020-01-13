Во Фрунзенском районе осудили Викторию Баракову, котоаря 2 января «оседлала» светодиодного оленя на проспекте Кирова.

Напомним, что в сети появилось видео о том, как девушка весело «катается» на установленном на пешеходной зоне арт-объекте и зазывает прохожих присоединиться к ней. Во время правонарушения она сломала фигуру, что также зарегистрировано видеосъемкой.

На допросе Баракова признала вину. Сейчас ей назначен штраф в размере 500 рублей. Постановление еще не вступило в силу, и пока у Виктории есть 10 дней обжаловать приговор.

Согласно графику движения дела на сайте суда, заседание длилось три минуты.

Вслед за девушкой на украшающее Саратов животное попытался забраться мужчина, но не смог.

Помимо этого, в областном центре прошел слух о сносе новогодних украшений в связи с участившимися случаями вандализма. Однако пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева опровергла этот факт.