Осень окончательно вступила в свои права в регионе, плавно перейдя в одну из самых своих красивых стадий — «золотую».
Однако и осени, причём, «высшей пробы», бывает грустно…
Поэтому в понедельник 4 октября в Саратове вероятен небольшой дождь. По крайней мере, такими данными располагает областной Гидрометцентр.
Но «всплакнет» дождем осень ненадолго.
А вот настроение её останется в течение дня немного хмурым: в городе преимущественно облачно, хотя и не так уж и прохладно.
Температура воздуха составит днем +11 градусов.
Ветер незначительный, северного направления.