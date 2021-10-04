Осень окончательно вступила в свои права в регионе, плавно перейдя в одну из самых своих красивых стадий — «золотую».

Однако и осени, причём, «высшей пробы», бывает грустно…

Поэтому в понедельник 4 октября в Саратове вероятен небольшой дождь. По крайней мере, такими данными располагает областной Гидрометцентр.

Но «всплакнет» дождем осень ненадолго.

А вот настроение её останется в течение дня немного хмурым: в городе преимущественно облачно, хотя и не так уж и прохладно.

Температура воздуха составит днем +11 градусов.

Ветер незначительный, северного направления.