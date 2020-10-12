В Саратовской области 10 октября, в красивую дату, зарегистрирован «свадебный бум». Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС правительства региона.

«Красивую» осеннюю дату выбрали для создания своих семей 490 человек.

— Обычно свадебный ажиотаж выпадает на сентябрь, но 2020 год не перестает нас удивлять. И в этот раз удивлять приятно, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Напомним, что прием заявлений в ЗАГС проводится по предварительной записи. Нужно оставить заявку в отделах по телефону или электронной почте.