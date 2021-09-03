Дождливая пятница 3 сентября преподнесла жителям Саратова сюрприз на исходе дня.

После продолжительного ливня небо на закате озарило солнце и в его лучах возникла большая радуга. Причём, как отметили саратовцы, радуга была двойная.

Многие горожане успели запечатлеть оптическое явление на фотокамеры.

Безусловно, радуга осенью — не очень частое явление, — отмечают горожане. Между тем, синоптики обещают в Саратове очень разный сентябрь, с контрастными температурами: с похолоданиями и жаркими днями.

Фото: «Типичный Юбилейный», «Саратов онлайн» ВКонтакте