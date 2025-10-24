ОСЕННЯЯ СМЕНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ в Поволжском институте управления РАНХиГС

erid 2W5zFFy21tC

Поволжский институт управления Президентской академии специально для старшеклассников подготовил комплекс мероприятий в период осенних каникул.

Хочешь провести свои каникулы с пользой? Тогда тебе к нам! Переходи по ссылке и регистрируйся на мероприятия!

В рамках ОСЕННЕЙ СМЕНЫ тебя ждут:

27 октября в 12.00 «Коммуникативный баттл»

28 октября в 12.00 Деловая игра «Ты – за дело, а дело за тебя»

29 октября в 12.00 Коворкинг факультета ГМУ «Распаковка PROf»

30 октября в 13.30 «Политические дебаты»

30 октября в 15.00 «Презентация криминалистической лаборатории»

31 октября в 12.00 Деловая игра «Заряди свой стартап»

31 октября в 15:30 Гала-концерт фестиваля первокурсников «Включайся!»

Мы ждем именно тебя! Не упусти свою возможность провести каникулы с пользой в стенах Президентской академии

Регистрация на мероприятия ограничена.

Приемная комиссия принимает Ваши сообщения и звонки:

по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru

по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64

в группе Абитуриенты РАНХиГС | Саратов

