ОСЕННЯЯ СМЕНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ в Поволжском институте управления РАНХиГС

Поволжский институт управления Президентской академии специально для старшеклассников подготовил комплекс мероприятий в период осенних каникул.
Хочешь провести свои каникулы с пользой? Тогда тебе к нам! Переходи по ссылке и регистрируйся на мероприятия!
В рамках ОСЕННЕЙ СМЕНЫ тебя ждут:
27 октября в 12.00 «Коммуникативный баттл»
28 октября в 12.00 Деловая игра «Ты – за дело, а дело за тебя»
29 октября в 12.00 Коворкинг факультета ГМУ «Распаковка PROf»
30 октября в 13.30 «Политические дебаты»
30 октября в 15.00 «Презентация криминалистической лаборатории»
31 октября в 12.00 Деловая игра «Заряди свой стартап»
31 октября в 15:30 Гала-концерт фестиваля первокурсников «Включайся!»
Мы ждем именно тебя! Не упусти свою возможность провести каникулы с пользой в стенах Президентской академии
Регистрация на мероприятия ограничена.
Приемная комиссия принимает Ваши сообщения и звонки:
по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru
по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64
в группе Абитуриенты РАНХиГС | Саратов
