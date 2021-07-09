Сегодня, 9 июля, в избирательной комиссии Саратовской области состоялось 167 заседание комиссии. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Как рассказала председатель ИКСО Ирина Романова, осенью в Саратовской области помимо выборов в госдуму также пройдут выборы в 126 органов МСУ, 1,165 тысячи мандатов будут подлежать замещению. Сейчас известно о 13 кандидатах — 10 самовыдвиженцы и трое от политических партий.

— Наша задача — обеспечение санбезопасности. На участки поступят сканеры для подтверждения подписей избирателей, — отметила Романова.

Также она объявила о создании вместе с Общественной палатой консультационный центр наблюдателей за ходом голосования.