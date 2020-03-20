В Саратове ошибка банковского работника обошлась пенсионерке в несколько тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

63-летняя жительница Саратова обратилась в полицию и заявила, что у нее с карты украли деньги. Оперативники начали расследование и выяснили, что доступ к мобильному банку саратовчанки получила 38-летняя жительница Татарстана. По время расследования было установлено, что при подключении услуги «мобильный банк» сотрудник кредитной организации ввела по ошибке не тот номер телефона, чем и воспользовалась злоумышленница. Женщина сняла с карты пенсионерки 7,1 тысячи рублей.

Саратовские полицейские отправились в командировку в Татарстан, где и установили местонахождение воровки и задержали ее.

Расследование дела о краже продолжается.