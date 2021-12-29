Осколки собрали в «долгий ящик»

Арбитражный суд Саратовской области приостановил дело о банкротстве АО «Саратовский институт стекла». Такое решение было принято для урегулирования отношений между предприятием и кредиторами, которые инвестировали в учреждение крупную сумму денег. Ранее банки хотели ввести в отношении завода конкурсное производство, способное ликвидировать АО.

Но на последнем судебном заседании один из кредиторов это оспорил. В данный момент решается вопрос о заключении мирового соглашения.

Судьба завода

Арбитражный суд Саратовской области приостановил производство по делу о несостоятельности Саратовского института стекла до итогов оспаривания первоначального решения первого собрания кредиторов. Ранее банкиры настаивали на введении в отношении предприятия конкурсного производства, которое, по словам экспертов, привело бы его к медленной гибели. Однако после совместных переговоров с представителями СИС, министерства промышленности и энергетики Саратовской области и кредиторов было принято решение выйти из кризисной ситуации путем заключения мирового соглашения.

Завод столкнулся с проблемами после крупной реконструкции, требуемой для наращивания производства. В 2017 году институт получил инвестиционный кредит на модернизацию от ГКР «ВЭБ.РФ» на 820 млн рублей, но при очень жестких условиях. Кредит был одобрен под 14,5% на семь лет, с погашением процентов и тела долга сразу после пуска линии. Дополнительное финансирование АО в 300 млн рублей предоставил и Связьбанк, который в дальнейшем перешел в Промсвязьбанк. Так общая сумма счета с пенями и штрафами составила почти 1,4 млрд рублей.

По словам генерального директора СИС, доктора технических наук, руководителя школы института Александра Жималова, этих денег не хватило на поставку материалов, так как цены на них очень резко поменялись и от некоторых пришлось отказаться.

— К сожалению, мы допустили технологическую аварию из-за некачественных огнеупорных материалов. В результате не смогли сразу выйти на проектную мощность, и это было главной причиной невыполнения обязательств перед банками. Появились дополнительные долги по электроэнергии и газу, — пояснил гендиректор.

В связи с этим один из кредиторов подал заявление на банкротство, и в ноябре 2019 года арбитражный суд возбудил дело в отношении АО «Саратовский институт стекла». В конце октября этого года процедура наблюдения подошла к концу, и на грядущем судебном заседании должна была решиться судьба завода.

Вышли на стабильный уровень

Чтобы сохранить Саратовский институт стекла, к банкам обращалось руководство института, а также депутаты областной думы Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, Ольга Сынкина и Ирфан Аблязов.

Предлагалось договориться и прийти к введению внешнего управления, которое было бы выгодно обеим сторонам. По словам временного управляющего института Александра Нудельмана, введение конкурсного производства означает высокую степень вероятности краха производственной деятельности и увольнения работников. При этом депутат саратовской гордумы, опытный арбитражный управляющий Виктор Марков отметил, что при внешнем управлении у предприятия будет возможность завершить переговоры по мировому соглашению и рассчитаться с кредиторами.

На данный момент СИС вышел на стабильный платежеспособный уровень. Предприятие предоставило банкам финансовую модель, в которой задолженность была абсолютно погашена до конца 2024 года. ВЭБ, ознакомившись с документами, одобрил модель, но Пром­связьбанк не успел изучить ее к намечавшемуся судебному заседанию, поэтому кредиторы приняли решение ходатайствовать на введении конкурсного производства.

Узнав об этом, региональное минпромэнерго предприняло меры по сохранению предприятия. Ситуацию, связанную с банкротством СИС, также изучил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его инициативе в областном правительстве создали рабочую группу с участием чиновников, руководителей АО и банков. На заседаниях представители института предложили новую финансовую модель, согласно которой завод готов выплатить сразу десятимесячную сумму погашения платежей.

Чтобы банки успели ее изучить, институт стекла и региональное минпромэнерго просили в суде отложить заседание. Областная прокуратура также ходатайствовала о привлечении ее в процесс в качестве третьего лица. В связи с этим суд переносил рассмотрение дела на иную дату, но на последнем заседании принял решение приостановить производство, так как представители АО снова ходатайствовали об отсрочке, а один из кредиторов оспорил введение процедуры конкурсного производства.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАДЫГЕЯАРХАНГЕЛЬСКАСТРАХАНЬБАРНАУЛБЕЛАРУСЬБЕЛГОРОДБРЯНСКБУРЯТИЯВЛАДИВОСТОКВЛАДИМИРВОЛГОГРАДВОЛОГДАВОРОНЕЖДАГЕСТАНИВАНОВОИРКУТСККАЗАНЬКАЗАХСТАНКАЛИНИНГРАДКАЛУГАКАМЧАТКАКАРЕЛИЯКИРОВКОСТРОМАКОМИКРАСНОДАРКРАСНОЯРСККРЫМКУЗБАССКЫРГЫЗСТАНМУРМАНСКНИЖНИЙ НОВГОРОДНОВОСИБИРСКОМСКОРЕНБУРГПЕНЗАПЕРМЬПСКОВРОСТОВ-НА-ДОНУРЯЗАНЬСАМАРАСАРАТОВСАХАЛИНСМОЛЕНСКСТАВРОПОЛЬТВЕРЬТОМСКТУЛАТЮМЕНЬУДМУРТИЯУКРАИНАУЛЬЯНОВСКУРАЛУФАХАБАРОВСКЧЕБОКСАРЫЧЕЛЯБИНСКЧЕРНОЗЕМЬЕЧИТАЮГРАЯКУТИЯЯМАЛЯРОСЛАВЛЬ

СПЕЦПРОЕКТЫ

НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВО

ЛЮДИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОБЫТИЯ

ЖКХ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

СВЕЖИЙ НОМЕР

№ 52. 29/12/2021

АиФ-Саратов №52

ИЗДАНИЯ

АиФ в социальных сетях

29.12.2021 12:31 18

Осколки собрали в «долгий ящик»

АиФ

Приостановлено дело о несостоятельности института стекла.

Областной арбитражный суд приостановил дело о банкротстве АО «Саратовский институт стекла». Такое решение было принято для урегулирования отношений между предприятием и кредиторами, которые инвестировали в СИС крупную сумму денег. Ранее банки хотели ввести в отношении завода конкурсное производство, способное ликвидировать АО.

Но на последнем судебном заседании один из кредиторов это оспорил. В данный момент решается вопрос о заключении мирового соглашения.

Судьба завода

Арбитражный суд Саратовской области приостановил производство по делу о несостоятельности Саратовского института стекла до итогов оспаривания первоначального решения первого собрания кредиторов. Ранее банкиры настаивали на введении в отношении предприятия конкурсного производства, которое, по словам экспертов, привело бы предприятие к медленной гибели. Однако после совместных переговоров с представителями СИС, министерства промышленности и энергетики Саратовской области и кредиторов было принято решение выйти из кризисной ситуации путем заключения мирового соглашения.

Завод столкнулся с проблемами после крупной реконструкции, требуемой для наращивания производства. В 2017 году институт получил инвестиционный кредит на модернизацию от ГКР «ВЭБ.РФ» на 820 млн рублей, но при очень жестких условиях. Кредит был одобрен под 14,5% на семь лет, с погашением процентов и тела долга сразу после пуска линии. Дополнительное финансирование АО в 300 млн рублей предоставил и Связьбанк, который в дальнейшем перешел в Промсвязьбанк. Так общая сумма счета с пенями и штрафами составила почти 1,4 млрд рублей.

По словам генерального директора СИС, доктора технических наук, руководителя школы института Александра Жималова, этих денег не хватило на поставку материалов, так как цены на них очень резко поменялись и от некоторых пришлось отказаться.

— К сожалению, мы допустили технологическую аварию из-за некачественных огнеупорных материалов. В результате не смогли сразу выйти на проектную мощность, и это было главной причиной невыполнения обязательств перед банками. Появились дополнительные долги по электроэнергии и газу, — пояснил гендиректор.

В связи с этим один из кредиторов подал заявление на банкротство, и в ноябре 2019 года арбитражный суд возбудил дело в отношении АО «Саратовский институт стекла». В конце октября этого года процедура наблюдения подошла к концу, и на грядущем судебном заседании должна была решиться судьба завода.

Вышли на стабильный уровень

Чтобы сохранить Саратовский институт стекла, к банкам обращалось руководство института, а также депутаты областной думы Дмитрий Ханенко, Алексей Антонов, Ольга Сынкина и Ирфан Аблязов. Предлагалось договориться и прийти к введению внешнего управления, которое было бы выгодно обеим сторонам. По словам временного управляющего института Александра Нудельмана, введение конкурсного производства означает высокую степень вероятности краха производственной деятельности и увольнения работников. При этом депутат саратовской гордумы, опытный арбитражный управляющий Виктор Марков отметил, что при внешнем управлении у предприятия будет возможность завершить переговоры по мировому соглашению и рассчитаться с кредиторами.

На данный момент СИС вышел на стабильный платежеспособный уровень. Предприятие предоставило банкам финансовую модель, в которой задолженность была абсолютно погашена до конца 2024 года. ВЭБ, ознакомившись с документами, одобрил модель, но Пром­связьбанк не успел изучить ее к намечавшемуся судебному заседанию, поэтому кредиторы приняли решение ходатайствовать на введении конкурсного производства.

Узнав об этом, региональное минпромэнерго предприняло меры по сохранению предприятия. Ситуацию, связанную с банкротством СИС, также изучил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его инициативе в областном правительстве создали рабочую группу с участием чиновников, руководителей АО и банков. На заседаниях представители института предложили новую финансовую модель, согласно которой завод готов выплатить сразу десятимесячную сумму погашения платежей.

Чтобы банки успели ее изучить, институт стекла и региональное минпромэнерго просили в суде отложить заседание. Областная прокуратура также ходатайствовала о привлечении ее в процесс в качестве третьего лица. В связи с этим суд переносил рассмотрение дела на иную дату, но на последнем заседании принял решение приостановить производство, так как представители АО снова ходатайствовали об отсрочке, а один из кредиторов оспорил введение процедуры конкурсного производства.

Елена ЮРЬЕВА

Поздравление:

В преддверии Нового года весь трудовой коллектив и руководство АО «Саратовский институт стекла» благодарит за успешно проведенную работу и отстаивание интересов промышленности Саратовской области Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, избранного по Саратовскому избирательном округу, где находится наш институт стекла, а также председателя правительства Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина и министра промышленности и энергетики региона Андрея Владимировича Архипова.

Всех с наступающим Новым годом!