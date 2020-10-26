Вчера, 25 октября, основатель паблика “Мужское государство” Владислав Поздняков из Балакова вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова.

Он готов сразится в любое время и любой стране Европейского Союза по правилам ММА. Деньги ему не нужны.

— Мое главное условие — я дерусь в своем комфортном весе 100-105 кг, он может драться в каком хочет (мне все равно). Я посмотрю как он будет со мной бороться.

Завалите ему директ и комменты этим постом. Пусть не прячется за мамкиной юбкой. Жду от него ответной реакции в сторис. Игнор будет расцениваться как заочное поражение. Я последняя и окончательная надежда Русского Народа, — написал Владислав в своем телеграм-канале.

Он уточнил своим подписчикам, что это не шутка. За последние несколько лет он неплохо “подтянул удар” и вообще, весит на 20 килограмм больше спортсмена.

По мнению Владислава, Хабиб “не дрался с нормальными славянами, фейковый чемпион”. Исправить это мужчина готов на деле.

Напомним, на счету Владислава уже есть судимость, которую сняли из-за декриминализации статьи.